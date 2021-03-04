«Страшную бойню» на выборах в Бишкекский горкенеш ожидает член ЦИК

«Страшную бойню» на выборах в Бишкекский горкенеш предвидит член ЦИК Кайрат Осмоналиев. Об этом он сообщил сегодня на обсуждении проекта новой Конституции.

По его словам, на 45 мест претендует около 30 партий при ожидаемой не очень высокой явке избирателей в столице.

Он отметил, что законодательство у нас меняется очень динамично, поэтому не обходится без казусов. К примеру, избирательный порог для прохождения в Жогорку Кенеш снизили с 7 до 3 процентов, а по местным выборам — забыли. Кайрат Осмоналиев считает оптимальным 5-процентный порог.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.