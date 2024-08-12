Какие новшества ждут кыргызстанцев на местных выборах, рассказали в ЦИК

В ЦИК рассказали, какие новшества ждут кыргызстанцев на выборах в местные кенеши.

Там напомнили, что 2 августа президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О выборах депутатов местных кенешей», который вступил в силу 6 августа.

Принятым документом не предусмотрено изменение основного порядка проведения выборов: городские кенеши по-прежнему избираются по пропорциональной системе — через выдвижение партиями списков кандидатов, а айыльные кенеши — по мажоритарной системе в многомандатных округах.

Согласно принятым поправкам, меняются некоторые правила выборов депутатов местных кенешей:

на выборах в городские кенеши снижен избирательный порог для политических партий с 7 до 5 процентов;

при выдвижении списка кандидатов партии выдвигают их в числе, равном количеству мандатов в кенеше (ранее — в 1,5 раза больше);

отменен избирательный залог для кандидатов в депутаты айыльных кенешей (ранее сумма составляла 1 тысячу сомов);

расширяются механизмы реализации активного избирательного права лиц с инвалидностью. Так, часть 7 статьи 49 дополнена пунктом, который обязывает политические партии включать не менее одного претендента — лица с ограниченными возможностями здоровья при формировании списка кандидатов от политпартий в городские кенеши; установлены конкретные требования к доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью;

увеличено максимальное число избирателей на каждом участке с 2 тысяч 500 до 3 тысяч;

усилены требования к недопустимости злоупотребления административным ресурсом. Так, в статье 17-1 в перечень лиц, привлечение которых недопустимо для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата, добавлены работники территориального общественного самоуправления;

усилены требования к претендентам, выдвигающимся в депутаты местных кенешей, в части участия в выборах должностных лиц. Так, внесено разграничение, кто приостанавливает временно, а кто прекращает полномочия полностью в случае намерения баллотироваться в депутаты местного кенеша.

Полностью прекращают полномочия в случае участия в выборах государственные и муниципальные политические служащие, за исключением депутатов, руководители государственных и муниципальных предприятий, юридических лиц с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений;

установлено, что кандидаты и партии в случае, если отданные за них голоса признаны недействительными в результате нарушений законодательства о выборах, не вправе принимать участие в следующих выборах; в таких случаях также не подлежит возврату внесенный партией избирательный залог;

отдельные процедуры уточнены в связи с цифровизацией — идентификация избирателей может осуществляться с использованием электронных документов, все данные о претендентах предоставляются в Центризбирком в электронном виде, исключены требования по предоставлению кандидатами и политическими партиями справок об отсутствии судимости.

При этом проверка кандидатов на отсутствие судимости и других осуществляется с применением системы электронного межведомственного взаимодействия и специальных форм подтверждения со стороны госорганов, что должно повысить ответственность за информацию в ходе проверки претендентов на соответствие законодательству;

территориальные избирательные комиссии разрабатывают схему и границы избирательных округов по предложению органов местного самоуправления (ранее — с участием органов МСУ);

уточнено, что определение округов основывается на данных, предоставляемых уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления не позднее трех календарных дней после назначения дня выборов.

Статьей 32-1 при проведении выборов предоставляется возможность применения дистанционного или электронного голосования;

но при этом решение о проведении дистанционного, электронного голосования принимается при назначении выборов;

также предусмотрен ряд уточнений процедур подведения итогов голосования.

Ранее ЦИК сообщала, что выборы депутатов местных кенешей, возможно, будут назначены на ноябрь соответствующим указом главы государства.

Напомним, что Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках административно-территориальной реформы», который подписан президентом 29 июля, установлено, что со вступлением его в силу местные кенеши подлежат роспуску в связи с изменением границ соответствующих административно-территориальных единиц, влекущих реорганизацию, а также в связи с изменением общей структуры административно-территориального устройства на уровне айыльных аймаков и городов.

30 декабря 2023 года Садыр Жапаров подписал указ о проведении АТР в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызстана. Из 452 айыльных аймаков сокращены 217 и созданы 235 укрупненных. Бишкек, Ош, Каракол, Джалал-Абад, Балыкчи, Чолпон-Ата, Кара-Балта и Токтогул укрупнены за счет прилегающих айыльных аймаков.

В результате административно-территориальной реформы площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.