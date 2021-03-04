В городе Ош только на одной улице демонтировали более 300 незаконных объектов

В Оше только на одной улице — Салиевой демонтировали более 300 незаконных объектов. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото мэрии южной столицы. В Оше на улице Салиевой демонтировали более 300 незаконных объектов

По ее данным, в микрорайоне ХБК в рамках проекта по санитарной очистке, благоустройству и озеленению улицы Салиевой (от пересечения с улицей Жийдалик до Касымбекова) продолжается очистка территории и демонтаж. Сносят незаконно установленные ограждения, заборы, навесы, а также металлические гаражи, временные торговые точки.

Уже демонтировано примерно 200 металлических гаражей, более 100 различных ограждений и заборов, около 40 временно установленных торговых объектов.