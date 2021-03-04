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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 марта облачно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 11 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Кара-Кумской, Бородина, Профсоюзной, Нарвской;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Шайыр, Матросова, Медерова, Юнусалиева, Ахунбаева, 110;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мыскал, Кривоносова, Набережная, Кызыл-Адыр, Жанылык), Айни, Циолковского, Муромская, Мессароша, 95;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Панфилова, Раззакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23, Чуй-56, Чуй-57 — Чуй-61);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Чортекова, Бердибаева, Кара-Кужур).

  • 9.00−17.00 — жилмассивах «Ак-Жар», «Ак-Бата», «Келечек».

Люди, которые меняли мир

Родился актер Уринбой Рахмонов

В 1910 году в Оше родился кыргызский актер и театральный деятель, основатель узбекского драматического театра имени Бобура, участник Великой Отечественной войны, поэт и писатель Уринбой Рахмонов.

Его отец Рахмонберди Мадазимов — основатель театрального движения в Кыргызстане. В 17 лет Уринбой начал свою творческую деятельность в Ошском театре. Одновременно работал артистом, помощником режиссера, драматургом, певцом, музыкантом, суфлером, художником, гримером, писал небольшие пьесы и стихи для песен.

В 1934 году в составе коллектива театра участвовал в первых гастролях Ошского театра.

Заслуги Уринбоя Рахмонова в создании и деятельности театра отражены в книге Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр».

С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, вернулся в родной театр. Воспитал 12 детей.

Умер в 1980 году.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в «Галерее М»;
  • ярмарка цветов открылась в ЦУМ-2.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185288/
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