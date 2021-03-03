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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Четырнадцатилетняя жертва насилия выиграла суд против Чуйской школы-интерната

В Ленинском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по установлению факта рождения 14-летней девочки, которую незаконно выпустили из Чуйской школы-интерната — перевели через несколько классов и выдали аттестат об окончании полных девяти лет обучения. Об этом в Facebook сообщила волонтер Виктория Победа.

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«Огромная благодарность экспертам. Врачу-рентгенологу Ксении Игоревне за то, что принесла всю литературу в суд, оборудование и наглядно объяснила, как устанавливается костный возраст. Психологи из РЦПЗ установили ее психологический возраст. Представители Чуйской школы-интерната требовали увеличения возраста ребенка до 22 лет. Позор!» — написала она.

Напомним, 14-летняя девочка-сирота родила после изнасилования. В июне 2019 года ее незаконно выпустили из Чуйской школы-интерната. Фактически уровень образования ребенка находится на уровне третьего класса. Для того чтобы скрыть факт ее раннего выпуска, представители школы через суд пытались увеличить возраст девочки, но добились лишь аннулирования юридического факта рождения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185284/
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