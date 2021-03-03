COVID-19 в мире. Заразились более 114,7 миллиона, умерли более 2,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 311 тысяч 406. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 114 миллионов 728 тысяч 460 человек. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 717 тысяч 558), Индии (11 миллионов 124 тысячи 527), Бразилии (10 миллионов 646 тысяч 926), России (4 миллиона 220 тысяч 291), Великобритании (4 миллиона 200 тысяч 700), Франции (3 миллиона 843 тысячи 241), Испании (3 миллиона 130 тысяч 184), Италии (2 миллиона 955 тысяч 434), Турции (2 миллиона 723 тысячи 316), Германии (2 миллиона 462 тысячи 61) и Колумбии (2 миллиона 259 тысяч 599).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 64,8 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 277 тысяч 873.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 548 тысяч 573. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 10 человек. В том числе в США всего скончались 516 тысяч 476 человек, Бразилии — 257 тысяч 361, Мексике — 187 тысяч 187, Индии — 157 тысяч 248, Великобритании — 123 тысячи 530, Италии — 98 тысяч 288.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 356 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 264 тысячи 113, Узбекистане — 79 тысяч 961, Таджикистане — 13 тысяч 308.