В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 630 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 275 пациентов, в больницах — 355. В том числе 14 человек — в крайне тяжелом состоянии, 100 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 240 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Только один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 49 человек. В Бишкеке выписаны 17 человек, Оше — 3, Чуйской области — 12, Ошской — 2, Таласской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 9.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 318 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.