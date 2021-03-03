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Общество

В Бишкеке к офлайн-обучению вернутся ученики 2-4-х классов

С 9 марта возобновят традиционный режим обучения для учеников 2-4-х классов школ и воспитанников подготовительных и старших групп детских садов Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, решение принято накануне на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии во главе вице-мэра Айжан Чыныбаевой по вопросу поэтапного возобновления работы школ и детских садов.

В мэрии отметили, что управлению образования мэрии поручили осуществлять учебный процесс в школах без деления на группы с продолжительностью уроков 40-45 минут согласно инструкции по организации учебно-воспитательного процесса в условиях пандемии в 2020-2021 учебном году, утвержденной Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения и соцразвития.

Отмечается, что возобновляется работа столичных детских садов для воспитанников подготовительных и старших групп, в том числе для детей, которые воспитываются одним из родителей (не более 10 детей в подгруппах).

«Городское управление здравоохранения и ЦГСЭН Бишкека будут мониторить эпидситуацию и анализировать заболеваемость ОРВИ, COVID-19 среди учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что работают по возобновлению офлайн-обучения для всех детей. «Как только эпидситуация позволит полностью перейти на офлайн, мы это сделаем», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185206/
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