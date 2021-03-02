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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партиям дается 48 часов на исправление ошибок

Партиям, участвующим в выборах в местные кенеши, дается 48 часов на исправление ошибок. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, ТИКи приступили к проверке документов. «Есть некоторые недочеты. Но главное, что необходимые бумаги — заявление о намерении участвовать в выборах, список кандидатов и справку о внесении залога политорганизации сдали. Мы можем отказать в регистрации, если в этих документах будут серьезные нарушения», — отметил Кайрат Маматов.

Он добавил, что ТИК объявит список партий, которые попадут в бюллетень, 11 марта.

До 22 марта комиссии проведут жеребьевку, чтобы определить порядковые номера партий в бюллетени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185120/
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