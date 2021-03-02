Местные выборы. Партиям дается 48 часов на исправление ошибок

Партиям, участвующим в выборах в местные кенеши, дается 48 часов на исправление ошибок. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, ТИКи приступили к проверке документов. «Есть некоторые недочеты. Но главное, что необходимые бумаги — заявление о намерении участвовать в выборах, список кандидатов и справку о внесении залога политорганизации сдали. Мы можем отказать в регистрации, если в этих документах будут серьезные нарушения», — отметил Кайрат Маматов.

Он добавил, что ТИК объявит список партий, которые попадут в бюллетень, 11 марта.

До 22 марта комиссии проведут жеребьевку, чтобы определить порядковые номера партий в бюллетени.