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Общество

Марш за права женщин и против насилия традиционно пройдет в Бишкеке 8 марта

8 марта в Бишкеке запланирован очередной марш за права женщин. Об этом 24.kg сообщили инициаторы мероприятия.

«8 марта — день политической солидарности всех трудящихся женщин. Не важно, где ты работаешь — дома, у станка или в офисе в борьбе за свои социальные, экономические и политические права. Этот день никогда не был днем для семейной идиллии, празднования весны и женственности. В этот день женщины по инициативе социалисток и коммунисток объединяются, чтобы заявить о своих требованиях социального равенства и справедливости для всех. Пора вернуть истинное значение этого дня — это значит стать полноправными субъектами своей жизни, которые ценят свободу и не поддаются обманным обещаниям и мифам о «женском счастье», — отмечают организаторы марша.

На марше властям хотят напомнить, что женское счастье — это:

  • бесплатное и качественное здравоохранение;
  • достойные условия и равная оплата труда, без дискриминации;
  • бесплатное качественное образование без сексизма;
  • доступная городская среда и благополучная экологическая ситуация;
  • полноправное политическое участие женщин на всех уровнях управления;
  • безопасный дом и безопасные улицы;
  • любовь без принуждения и насилия, на равных;
  • свобода самовыражения;
  • свободное время для отдыха, творчества и саморазвития;
  • свобода мирных собраний.

Мирный марш за права женщин состоится 8 марта в 13.00 и пройдет по маршруту «Белый дом» — памятник борцам революции.

Напомним, 8 марта 2020 года во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестныеНа место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185102/
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