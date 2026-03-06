Глава кабмина: К 2030 году женщины займут 30 процентов руководящих должностей

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел торжественную встречу с женским коллективом администрации президента и поздравил их с наступающим Международным женским днем.

В своем выступлении глава кабмина отметил, что праздник глубоко укоренен в культуре уважения к женщине, которая всегда занимала особое место в кыргызском обществе.

«Сегодняшний день — это не просто дата в календаре, это день глубокого почитания. Мать, сестра, дочь — каждая из них заслуживает самого теплого отношения и искренней благодарности. В нашем народе всегда говорили: мужчина — опора дома и защита народа, а женщина — благополучие дома и основа нации», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он также привел данные Национального статистического комитета о растущей роли женщин в экономике Кыргызстана. По его словам, около 20 процентов малого и среднего бизнеса в стране управляется женщинами, а сами они активно работают и занимают лидирующие позиции в сферах образования, цифровых сервисов, производства и торговли.

Глава кабмина напомнил и о мерах государства по укреплению гендерного баланса. В частности, он отметил указ президента от 20 февраля 2026 года, который предусматривает увеличение доли женщин на руководящих должностях.

«Мы перешли от деклараций к конкретным действиям. Согласно новому указу президента, к 2027 году доля женщин в кадровом резерве руководящих должностей должна составить не менее 30 процентов, а к 2030 году будет обеспечено не менее 30-процентного представительства женщин на руководящих позициях во всех государственных и муниципальных органах», — сообщил Адылбек Касымалиев.

В ходе мероприятия глава кабмина также отметил ряд сотрудниц администрации президента, поблагодарив их за многолетнюю службу и вклад в развитие государственного управления.

Завершая выступление, он пожелал всем женщинам Кыргызстана крепкого здоровья, весеннего настроения, энергии и благополучия в семьях.