COVID-19 в мире. Заразились более 114,4 миллиона, умерли более 2,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 365 тысяч 289. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 114 миллионов 417 тысяч 54 человека. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 659 тысяч 784), Индии (11 миллионов 112 тысяч 241), Бразилии (10 миллионов 587 тысяч 1), России (4 миллиона 209 тысяч 850), Великобритании (4 миллиона 194 тысячи 289), Франции (3 миллиона 820 тысяч 342), Испании (3 миллиона 204 тысячи 531), Италии (2 миллиона 938 тысяч 371), Турции (2 миллиона 711 тысяч 479), Германии (2 миллиона 455 тысяч 569) и Колумбии (2 миллиона 255 тысяч 260).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 64,6 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 203 тысячи 262.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 537 тысяч 563. За сутки показатель вырос на 7 тысяч человек. В том числе в США всего скончались 514 тысяч 333 человека, Бразилии — 255 тысяч 720, Мексике — 185 тысяч 715, Индии — 157 тысяч 157, Великобритании — 123 тысячи 187, Италии — 97 тысяч 945.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 308 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 262 тысячи 725, Узбекистане — 79 тысяч 926, Таджикистане — 13 тысяч 308.