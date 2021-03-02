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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеют 633 человека, 109 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 633 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 280 пациентов, в больницах — 353. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 92 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 242 человека (или 68,5 процента) — оценивают как средней тяжести. Только два человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 59 человек. В Бишкеке выписаны 17 человек, Оше — 1, Чуйской области — 23, Ошской — 7, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 5, Баткенской — 5.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 269 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185068/
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