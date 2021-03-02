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Общество

В Кыргызстане стартовал месячник по борьбе с туберкулезом

В Кыргызстане стартовал месячник борьбы с туберкулезом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, месячник приурочен ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

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«Месячник несет важную роль в деле информирования общества о серьезности заболевания и необходимости борьбы с ним. Несмотря на большой прорыв в выявлении и лечении этого недуга, он все равно остается одним из тех заболеваний, которые требуют серьезного и продолжительного лечения, а также раннего диагностирования», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что, несмотря на успехи, которых добился Кыргызстан, республика по-прежнему входит в число 30 стран мира с самым высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза, лечение от которого сложное и продолжительное.

«Положение усугубил COVID-19. Не только Кыргызстан, но весь мир ожидает увеличения числа больных туберкулезом. Возможно, именно поэтому девизом Всемирного дня борьбы с туберкулезом на 2021 год ВОЗ выбрала: «Время пошло!» — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185029/
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