В Бишкеке 2 марта без осадков. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 11 часов 14 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61);

9.00-12.00 — улица Тыныстанова, 2, 4, 4а, 6, 6б, 7, 7а;

9.00-13.00 — отрезки улиц Акиева, Киевской, Тимирязева, Сыдыкова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Тогуз-Ак, Торт-Гул);

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 3, Алыкулова, Астраханская, Кустанайская, Сыдыгалиева, Садырбаева, жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик»;

9.00-18.00 — отрезки улицы Месароша, проспекта Дэн Сяопина;

9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Руставели, Островского, переулок Бакинский;

9.30-14.00 — 7-й микрорайон (павильоны);

9.30-17.00 — отрезки улицы Ташкумырской, переулки Горный, Ботанический;

9.30-18.00 — отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой;

10.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Осмонкула, Суюмбаева, Московской, переулок Зайсанский;

10.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Садыбакасова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Алма, Ала-Тоо, Талды-Булак, Ара-Кол);

11.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Коль, Репина, Суулу-Тор, Эр-Тайлак, Сары-Булун);

11.30-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-61, Профессора Зимы);

12.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Толстого, Матыева, Туюкской, Строительной, Ремесленной, Луначарской, Островского;

13.00-15.00 — отрезки улиц Грибоедова, Орджоникидзе, проспекта Чингиза Айтматова;

15.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-54 — Чуй-61).

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого», район, ограниченный улицами Сары-Челекской, Нурекской, Андижанской и Бухарской. Подробнее

Памятные даты

Кыргызстан вступил в ООН

2 марта 1992 года перед зданием ООН в Нью-Йорке поднят флаг Киргизской ССР, так как парламент КР не успел к этой дате принять новый флаг.

В этот день в организацию также приняты Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Сан-Марино, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Введена купюра достоинством 5 тысяч сомов

Это произошло в 2009 году.

На лицевой стороне изображен портрет народного артиста СССР, народного художника Киргизской ССР, мастера спорта Суйменкула Чокморова.

Водяной знак выполнен также в виде портрета. Кроме того, применено новшество — «волшебные цифры», обозначающие номинал, которые под различными углами появляются и исчезают на банкноте.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Тургунбек Бердалиев

Фото open.kg. Тургунбек Бердалиев

Родился 2 марта 1947 года в селе Орто-Алыш. Киноактер, продюсер.

С 1970-го после окончания учебы вошел в актерскую труппу Кыр­гызского государственного академического драмтеатра.

Сниматься в кино начал с 1965 года. В фильме «Самая послушная» ис­полнил небольшую, но колоритную, запомнившуюся зрителям роль жениха Бекташа.

Снимался в фильмах «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Поклонись огню» (1971), «Провинциальный роман» (1981).

Удачной оказалась ра­бота над образом Джантая в двухсерийном фильме «Я — Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»).

Умер государственный деятель Болот Мамбетов

Родился в 1907-м. Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР.

Окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник». Кандидат экономических наук (1953).

С 1954 по 1961 год — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 год — председатель Совета министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Умер 2 марта 1990-го в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на Аллее государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина. Также его именем названа одна из улиц.

Куда сходить Культура

выставки проходят в «Галерее М»;

ярмарка цветов открылась в ЦУМ-2.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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