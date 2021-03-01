Драгоценный аквамарин. Космонавт показал, каким видят Иссык-Куль с борта МКС

Бортинженер Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков показал, каким озеро Иссык-Куль видят члены космических экипажей. Сделанный им 21 февраля фотоснимок космонавт выложил на своей странице в Twitter.

«Озеро Иссык-Куль — это драгоценный аквамарин в серебряной оправе заснеженных гор, бальзам, исцеляющий не только тело, но и душу, вдохновляющий людей вот уже многие столетия, сокровенная жемчужина Киргизии», — написал он под снимком.

Фото Сергея Кудь-Сверчкова

Отметим, российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков родом из Казахстана. Он 124-й космонавт России. С 14 октября прошлого года по настоящее время находится в космическом полете на МКС. Это его первый полет.