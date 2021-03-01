COVID-19 в мире. Заразились более 114 миллионов, умерли более 2,5 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 70 тысяч 508. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 114 миллионов 51 тысяча 765 человек. Больше всего зараженных в США (28 миллионов 605 тысяч 527), Индии (11 миллионов 96 тысяч 731), Бразилии (10 миллионов 551 тысяча 259), России (4 миллиона 198 тысяч 400), Великобритании (4 миллиона 188 тысяч 827), Франции (3 миллиона 747 тысяч 263), Испании (3 миллиона 188 тысяч 553), Италии (2 миллиона 925 тысяч 265), Турции (2 миллиона 701 тысяча 588), Германии (2 миллиона 450 тысяч 295) и Колумбии (2 миллиона 251 тысяча 690).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 64,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 629 тысяч 951.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 530 тысяч 563. За трое суток показатель вырос на 23 тысячи 172 человека. В том числе в США всего скончались 513 тысяч 91 человек, Бразилии — 254 тысячи 942, Мексике — 185 тысяч 715, Индии — 157 тысяч 51, Великобритании — 123 тысячи 83, Италии — 97 тысяч 699.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 251 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 262 тысячи 715, Узбекистане — 79 тысяч 886, Таджикистане — 13 тысяч 308.