Весь мир отказался. Против открытия школ-интернатов выступают правозащитники

Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова недоумевает по поводу решения открыть в Кыргызстане 44 школы-интерната. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, в учреждениях интернатного типа нарушают права детей, они могут подвергаться насилию. «Надо строить новые школы и ремонтировать старые. Когда дети живут в отрыве от семьи, наносится большой вред их психическому и физическому здоровью. Теряются родственные связи. На бюджет одного интерната можно построить три школы. Весь мир уже отказался от таких учреждений. В Кыргызстане только недавно закрыли Дмитриевскую школу-интернат на 120 детей. В России тоже политика переориентирована на воспитание ребенка в семье», — сказала Назгуль Турдубекова.

Ежегодно наше государство тратит полмиллиарда сомов на содержание детских домов и школ-интернатов. Такая помощь приводит к развалу семьи. Назгуль Турдубекова

«Вместо того чтобы помочь семье в первые минуты трудности, правительство направляет финансовые ресурсы на интернаты и детдома. Доказано: все, кто предлагает и продвигает эту систему интернатов, — сторонники коррупции и развала государства. Министерство образования должно заниматься просвещением, а воспитание — это долг родителей и право ребенка на семью», — подчеркнула она.

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«Только семья может дать полноценное и гармоничное развитие. Выпускникам детдомов очень сложно строить счастливую семью, потому что они ее не видели. На постсоветском пространстве Кыргызстан лидирует как по количеству детских домов и интернатов, так и по количеству разрушенных семей. На местах практически нет социальных услуг по поддержке семей в кризисный период», — отметила Назгуль Турдубекова.

Напомним, по итогам визита президента Кыргызстана в Россию стороны договорились об открытии во всех районах КР 44 школ-интернатов с русским языком обучения. Строительство учебных заведений будет вестись при поддержке российской стороны. Для работы в школах-интернатах будут привлечены российские педагоги.

При этом в последние годы в КР реформируют систему детских учреждений интернатного типа. Детей возвращают в семейное окружение, а освободившиеся здания планируют передать под детские сады и дневные центры.