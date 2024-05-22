Директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что на питание одного ребенка в детских интернатных учреждениях выделяют 64 сома.

По его словам, обеспечить ребенку трехразовое питание на эту сумму невозможно.

Бакыт Рысбеков отметил, что до повышения выделяемой государством суммы на питание, например, в Кара-Суйском специализированном детском саду для глухих детей на одного ребенка из республиканского бюджета выделяли 28 сомов. В интернате при проверке сотрудники НЦПП нашли просроченные продукты питания.

В Панфиловской школе-интернате работники наццентра обнаружили просроченные лекарства.