В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 636 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 283 пациента, в больницах — 353. В том числе 16 человек — в крайне тяжелом состоянии, 93 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 242 человека (или 68,5 процента) — оценивают как средней тяжести. Только два человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 31 человек. В Бишкеке выписаны 14 человек, Чуйской области — 14, Ошской — 2, Нарынской — 1.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 210 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.