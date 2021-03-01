В Бишкеке 1 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 11 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 1, отрезки улиц Орской, Лумумбы, Астраханской, Алыкулова, Кайназаровой, Товарной, Пишпекской, Кумарыкской, Мозолева, переулок Гадчинский;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Садыбакасова, Кызыл-Адыр, Кара-Кужур);

9.30-12.00 — 5-й микрорайон, 17а, 27-30, 30а, 32, 37;

9.30-17.00 — отрезки улиц Найманбаева, Матросова, Скрябина, Медерова, Саратовской, Курманалиева, Киевской, Карасуйской, Бородина, 2-я Товарная, Шуштюбе;

9.30-18.00 — отрезки улиц Циолковского, Осмонова, Тойгомбаева, переулок Атбасарский;

10.00-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Дзержинского;

12.30-15.30 — 5-й микрорайон, 60, 63, 64;

13.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Суюмбаева, Токтогула.

У кого намечаются тои

Асылбек Озубеков

Родился 1 марта 1958 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Директор Кыргызского национального академического театра кыргызской драмы имени Токтоболота Абдымомунова.

Султан Досалиев

Родился 1 марта 1981 года в Таласской области. Официальный фотограф президента Кыргызстана.

Памятные даты

В Кыргызстане ввели в обращение обновленные купюры 50 и 100 сомов

С 1 марта 2017 года Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение модифицированные банкноты четвертой серии. Внешний вид изменился у купюр номиналом 50 и 100 сомов.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом. На купюрах указан год выпуска — 2016.

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах Международной организации гражданской обороны с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

День «Ноль дискриминации»

Отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС — Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.

Новый праздник призывает современное общество терпимо относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, принадлежности к той или иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов и убеждений.

День комплимента

День комплимента — это относительно новый праздник, который стали праздновать в 2001 году в Нидерландах по инициативе Ханса Портвилета.

Психологи советуют начинать обучение искусству комплиментов с себя, стоя перед зеркалом и поднимая себе настроение легкой похвалой.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Какин Сулайманкулов

Родился 1 марта 1933 года в селе Новороссийка (ныне село Шабдан) Кеминского района Чуйской области в семье колхозника. В 1953-м окончил с отличием Кыргызский государственный университет. В 1958 году окончил аспирантуру при Ростовском государственном университете, получив ученую степень кандидата химических наук.

Какин Сулайманкулов первым из отечественных ученых успешно защитил докторскую диссертацию по химии.

Какин Сулайманкулов внес огромный вклад в развитие исследований в области комплексных соединений, физико-химического анализа. Им опубликовано более 500 научных работ, среди которых монографии, 14 изобретений. Около 100 его научных статей переведены на английский язык и опубликованы в США и Англии, в известных в мире научных изданиях.

В 2003 году за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана награжден орденом «Манас» ІІІ степени. В том же году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Бишкека».

Умер в 2017 году.

Родилась заслуженный деятель культуры КР Майрамкан Юсупова

Родилась 1 марта 1939-го в селе Первое Мая Ошской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, профессор.

С 1982 по 1986 год работала в Посольстве СССР в Японии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Саппоро, в 1994-1996 годы преподавала японский язык в Бишкекском гуманитарном университете, с 1996 по 2008-й проработала директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

За свой вклад и высокие достижения в области культуры и искусства награждена медалью «Данк».

Умерла 28 августа 2015 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в «Галерее М»;

ярмарка цветов открылась в ЦУМ-2.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.