Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику

Читайте по теме Первый визит Садыра Жапарова в Россию. Кремль принял и решил помогать

Садыр Жапаров совершил первый официальный визит в качестве президента Кыргызстана. Он отправился в Москву, где провел переговоры с главой России Владимиром Путиным. Итоги стандартные — обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами. Владимир Путин подчеркнул важность сохранения в Кыргызстане официального статуса русского языка. Садыр Жапаров пригласил его посетить Бишкек с ответным визитом.

Бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова срочно госпитализировали. Обвиняемый в незаконном обогащении находится в частной клинике. По предварительным данным, у арестанта прихватило сердце. В пресс-центре ГКНБ так и не прокомментировали произошедшее. Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Неприятный инцидент произошел в редакции правительственной газеты «Слово Кыргызстана». Там 23 февраля подрались и. о. главного редактора Кифаят Аскерова и коммерческий директор Уматкуль Бралкиева. Первую госпитализировали с многочисленными травмами. Обе стороны обратились в милицию с заявлениями об избиении. Проводится досудебное производство. Что стало причиной конфликта в газете, переживающей тяжелые времена, пока неизвестно.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Как Кыргызстан оказался в долговой яме

Фото 24.kg. Самые крупные долги перед Китаем образовались во времена президентства Алмазбека Атамбаева

На сегодня Экспортно-импортный банк Китая — крупнейший кредитор Кыргызстана. Поднебесной республика должна $1,7 миллиарда. Если не будем вовремя платить по счетам, то можем лишиться государственных объектов. В Минфине заверяют, что пока такой угрозы нет, ведь Кыргызстан стабильно выполняет взятые на себя обязательства. Подробнее — «Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои объекты».

Миллионы займов в никуда

Кыргызстан все годы независимости не может обойтись без внешней помощи. Мы брали и продолжаем брать кредиты и гранты миллиардами долларов, но результата от них нет. Растет только государственный долг, и обслуживать его с каждым годом все сложнее. Подробнее — «Займы Кыргызстана. Как миллионы долларов теряются в казне, но не приносят пользу».

Зачем столько всенародных голосований

Президенты Кыргызстана, получив в свои руки власть, неизменно приступали к перекройке Конституции. Традицию проводить референдум по изменениям в Основной закон заложил первый глава государства Аскар Акаев, в 2005 году сбежавший на волне мартовского переворота в Москву. Президент Садыр Жапаров не стал исключением. 24.kg напоминает, сколько раз за 30 лет независимости в стране проходили референдумы и по каким вопросам.

Как не заболеть раком

Фото из интернета. Очень важно выявить раковое заболевание на ранней стадии

Ежегодно в Кыргызстане регистрируют около 5,5 тысячи онкологических больных (около 100 случаев на 100 тысяч населения). Чаще, по статистике, заболевают женщины, чем мужчины. Многие обращаются за профессиональной медицинской помощью слишком поздно. Старший научный сотрудник Национального центра онкологии и гематологии Энвер Соодонбеков рассказал 24.kg об опасных симптомах и обязательных обследованиях для раннего выявления недуга.

В заграничных поисках счастья

Женская миграция Кыргызстана одновременно отчаянная и успешная. Бросая вызов рискам, стереотипам и традициям кыргызстанки за границей продолжают покорять вершины и помогать близким. В 800 тысяч человек оценила число кыргызстанцев, работающих за рубежом, Госслужба миграции до коронавирусной пандемии. По другим данным, за границей работает около 13 процентов населения страны. Подробнее в материале «Уехать, чтобы вернуться, или Женское лицо кыргызстанской миграции».

Бишкек глазами японок

Фото из личного архива Аи Мураками

Японки Макико Уэхара и Ая Мураками отработали несколько лет в представительстве Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР. Перед отъездом на родину они поделились с 24.kg впечатлениями о жизни в Кыргызстане.

Кто и как уродует столицу

На днях Бишкекглавархитектура озаботилась внешним видом кинотеатров столицы. Городские власти считают, что в последнее время фасады этих зданий превратились в плоскости для анонсирования кинопремьер, размещения афиши и баннеров. Журналист 24.kg решил посмотреть, какие объекты в столице уже давно превратились в рекламные площадки, но бишкекские чиновники почему-то не обращают на это внимания. Подробнее — «Облик Бишкека портят не кинотеатры. Как столица превратилась в сплошную рекламу».

Есть такая профессия — Родину с неба защищать

Прыжок с 600-метровой высоты в горной местности — такое не каждому по плечу. Здесь нужна не только подготовка, но и недюжинная смелость. Вместе с военнослужащими Сил воздушной обороны и спецподразделения «Пантера» Нацгвардии журналист 24.kg поучаствовала в воздушно-десантной подготовке.

Как политики Родину защищали

В канун Дня защитника Отечества редакция 24.kg узнала у известных политиков Кыргызстана, как они служили в армии, а заодно показать, какими они были в свои 18-20 лет. Подробнее — «Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии».

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Виктора Клейменова. Перевал Кара-Гоо

Зима отступает, но еще окончательно не сдается. Поэтому у нас еще присутствуют зимние фотографии, но мы решили вспомнить и о теплых деньках в преддверии весны. Подробнее — «Мгновения жизни. Бишкекские облака и зимний перевал Кара-Гоо».

Как решиться на переезд. Несколько советов

«Я хочу что-то изменить в своей жизни, вырваться из зоны комфорта» — нередко мы слышим эту фразу, еще чаще — говорим ее себе сами. Но мало у кого хватает решимости воплотить это намерение. Именно для них мы и подготовили материал «Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу».