Избиение Дженго. Военная прокуратура начала досудебное производство

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона начала досудебное производство по факту избиения члена ОПГ Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что факт нанесения телесных повреждений зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти» УК КР.

Напомним, Кадырбек Досонов сам явился в ГКНБ Оша, после чего его задержали. Решением Первомайского районного суда Бишкека он был взят под стражу. Адвокат Назгуль Суйунбаева сообщала, что ее подзащитного сильно избили при этапировании из аэропорта «Манас» в здание ГКНБ. Кадырбека Досонова обвиняют в незаконном захвате земельного участка, а также отмывании преступных доходов.