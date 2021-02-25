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Общество

Ситуация в Ереване накаляется. Сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц

Жители Еревана блокируют магистрали, требуя отставки премьера Никола Пашиняна. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Armnews.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. После этого глава кабмина заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у здания правительства.

В здание кабмина прибыли спикер и вице-спикер парламента Арарат Мирзоян и Ален Симонян, депутаты, члены правительства. Оппозиция назначила сбор на 17.00 (по бишкекскому времени) на площади Свободы.

В Армении уже много раз проходили митинги против Никола Пашиняна, они начались после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе разместились российские миротворцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184655/
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