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Общество

В Кыргызстане для детей с нарушением слуха разработали мобильное приложение

В Кыргызстане для детей с нарушением слуха разработали мобильное приложение «ДИЛГИР» на кыргызском языке. Об этом сообщили в ПРООН.

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Отмечается, что оно будет доступно и на русском языке. В конце марта этого года ресурсом уже можно будет воспользоваться.

«ДИЛГИР» позволит слабослышащим детям увлекательно обучаться на кыргызском и русском языках, что, прежде всего, позволит устранить коммуникационные барьеры в общении с семьей, окружающими и легче интегрироваться в общество. Цифровой инструмент обладает огромным потенциалом для улучшения образовательных возможностей детей с различным нарушением слуха, которые и так имеют определенные трудности в обучении и общении», — рассказали в организации.

Приложение можно скачать в PlayMarket. Его преимущество — полный функционал в режиме офлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184650/
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