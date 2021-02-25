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Общество

Электронная запись в школы. На карте мэрии Бишкека нет некоторых участков

Министерство образования и науки отреагировало на обращения родителей, которые не смогли зарегистрировать своего ребенка в школу. Об этом сообщила руководитель ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

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По ее словам, на онлайн-встрече, организованной МОиН, родители озвучили свои проблемы. «Они не могут пройти электронную регистрацию, несмотря на то, что живут на микроучастках школ. Улиц и территорий, на которых они проживают, не оказалось в базе данных, их нет также на карте мэрии Бишкека. Школы-гимназии № 23 вообще не оказалось в базе. Есть проблемы у детей с инвалидностью, а также матерей-одиночек», — перечислила Назгуль Турдубекова.

Она отметила, что при регистрации детей важно уделять внимание живущим по микроучастку школы. Это позволит детям безопасно до нее добираться.

С 16 февраля в КР запустили традиционную акцию «Примите моего ребенка в школу». Она продлится до 15 октября 2021 года. За помощью можно обратиться по номерам 0709845775, 0556409082.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184565/
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