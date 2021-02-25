09:58
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Общество

В фотоловушки NABU в Таласе попались горные козлы, зайцы и улар

В фотоловушки NABU, установленные в долине Каракол Таласской области, попались горные козлы, зайцы и улар. Об этом 24.kg рассказала пресс-секретарь Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане Зарина Эсенбаева.

«Специалистами по мониторингу филиала было установлено шесть фотоловушек в долине Каракол в Таласской области на высоте 3 тысячи 600 метров над уровнем моря. На записи фотоловушек, простоявших с 16 декабря прошлого года по 18 февраля текущего, попали горные козлы, зайцы и улар», — сообщила она.

Долина Каракол расположена в восточной части Таласской области, между горами Кыргызского Ала-Тоо, Бакайташ и Кошойташ. Вершины горных хребтов находятся от 1 тысячи 600 метров до 3 тысяч метров от подножия долины. В этих краях обитает немало краснокнижных животных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184537/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Germany plans to open new center for snow leopards in Kyrgyzstan
Прекратите убийство животных! Волонтеры обратились к Балбаку Тулобаеву
В Новопокровке убили несколько десятков собак. Осторожно, фото и видео!
Мэрия Кара-Балты приостановила отстрел бродячих собак
В микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные днем отстреливают бездомных собак
В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной
Фото с убитым барсом. Пользователи соцсетей требуют наказать виновных
Бегущих по горной степи Марко Поло заснял на видео кыргызстанец
Увеличен размер штрафов за незаконную добычу или уничтожение диких животных
Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Чемодан, вокзал, а&nbsp;дальше? Что делать, если хочешь уехать на&nbsp;ПМЖ в&nbsp;Европу Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу
Бишкек глазами Мураками и&nbsp;Уэхара: японцы и&nbsp;кыргызы очень похожи Бишкек глазами Мураками и Уэхара: японцы и кыргызы очень похожи
Задержание баткенцев. С&nbsp;митингующими встретился Омурбек Суваналиев Задержание баткенцев. С митингующими встретился Омурбек Суваналиев
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
25 февраля, четверг
09:53
Лига чемпионов УЕФА. Завершились первые матчи 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА. Завершились первые матчи 1/8 финал...
09:51
Посол Турции в Кыргызстане завершил дипломатическую миссию
09:44
В фотоловушки NABU в Таласе попались горные козлы, зайцы и улар
09:39
В ГРС ответили на жалобу горожанки об очередях и антисанитарии в ЦОН
09:27
На Иссык-Куле и в Нарыне за три дня изъяли больше 7 килограммов наркотиков