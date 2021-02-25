В фотоловушки NABU в Таласе попались горные козлы, зайцы и улар

В фотоловушки NABU, установленные в долине Каракол Таласской области, попались горные козлы, зайцы и улар. Об этом 24.kg рассказала пресс-секретарь Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане Зарина Эсенбаева.

«Специалистами по мониторингу филиала было установлено шесть фотоловушек в долине Каракол в Таласской области на высоте 3 тысячи 600 метров над уровнем моря. На записи фотоловушек, простоявших с 16 декабря прошлого года по 18 февраля текущего, попали горные козлы, зайцы и улар», — сообщила она.

Долина Каракол расположена в восточной части Таласской области, между горами Кыргызского Ала-Тоо, Бакайташ и Кошойташ. Вершины горных хребтов находятся от 1 тысячи 600 метров до 3 тысяч метров от подножия долины. В этих краях обитает немало краснокнижных животных.