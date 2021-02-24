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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы

Житель Бишкека Марат Акматалиев написал президенту Садыру Жапарову и премьеру Улукбеку Марипову открытое письмо. Он требует уволить и. о. мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова.

По его словам, продолжается имущественный спор с женой и. о. мэра Бишкека. Обращение он разместил на своей странице в Facebook.

Марат Акматалиев рассказал, что предметом разбирательства стал захват муниципальной земли.

«С супругой нынешнего и. о. мэра Бишкека у меня ведутся имущественные споры, а именно земельный вопрос... УЗС мэрии подало в суд на Динару Доконову — супругу Бактыбека Кудайбергенова касательно захвата муниципальной земли в жилгородке «Совмин» (Ала-Арча-3). УЗС мэрии уже выиграло дело в суде первой инстанции у Доконовой, но она подала апелляцию в городской суд. Сейчас, будучи и. о. мэра Бишкека, Бактыбек Кудайберегенов может повлиять на решение суда в дальнейшем, так как УЗС мэрии находится в его непосредственном подчинении. А Динара Доконова будет судиться с мэрией в лице его и. о. градоначальника, то есть со своим супругом. Налицо — конфликт интересов», — сообщил он.

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По его данным, Динара Доконова построила жилой дом на части земельного участка, который принадлежит ему, без соответствующих разрешительных документов и, соответственно, без его согласия на захват части земельного участка.

Марат Акматалиев отметил, что вице-мэр — Сагындык уулу Азамат, в 2018 году находящийся на должности временно исполняющего обязанности начальника УЗС мэрии, незаконно выдал акт-подтверждение на дом Динары Доконовой, а городское управление «Кадастр» Бишкека (Госрегистр), зная о том, что дом Доконовой был построен на части его земельного участка и на части муниципальной территории, незаконно регистрирует постройку.
 
Прокуратура Октябрьского района столицы подтвердила незаконные действия этих структур.
 
«В своем иске я обратился к суду определить границы наших с Доконовой земельных участков и сносе незаконной постройки, возведенной ею и ее супругом на части моей законной территории. Более того, Доконова со своим супругом Кудайбергеновым имели наглость без моего ведома и согласия прокопать траншею и провести водопровод к своему дому, опять же через мой земельный участок», — отметил Марат Акматалиев.
 
Ранее журналисты сообщали об этом судебном процессе, однако сам и. о. мэра Бишкека никак не отреагировал на публикации.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184461/
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