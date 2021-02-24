Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы

Житель Бишкека Марат Акматалиев написал президенту Садыру Жапарову и премьеру Улукбеку Марипову открытое письмо. Он требует уволить и. о. мэра столицы Бактыбека Кудайбергенова.
По его словам, продолжается имущественный спор с женой и. о. мэра Бишкека. Обращение он разместил на своей странице в Facebook.
Марат Акматалиев рассказал, что предметом разбирательства стал захват муниципальной земли.
«С супругой нынешнего и. о. мэра Бишкека у меня ведутся имущественные споры, а именно земельный вопрос... УЗС мэрии подало в суд на Динару Доконову — супругу Бактыбека Кудайбергенова касательно захвата муниципальной земли в жилгородке «Совмин» (Ала-Арча-3). УЗС мэрии уже выиграло дело в суде первой инстанции у Доконовой, но она подала апелляцию в городской суд. Сейчас, будучи и. о. мэра Бишкека, Бактыбек Кудайберегенов может повлиять на решение суда в дальнейшем, так как УЗС мэрии находится в его непосредственном подчинении. А Динара Доконова будет судиться с мэрией в лице его и. о. градоначальника, то есть со своим супругом. Налицо — конфликт интересов», — сообщил он.
По его данным, Динара Доконова построила жилой дом на части земельного участка, который принадлежит ему, без соответствующих разрешительных документов и, соответственно, без его согласия на захват части земельного участка.