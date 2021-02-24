ЮНЕСКО: Закрытие школ может привести к росту безграмотности в бедных странах

Закрытие школ в связи с пандемией может привести к росту безграмотности в бедных странах. Об этом со ссылкой на ЮНЕСКО передают «Новости ООН».

Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 две трети государств с низким уровнем дохода были вынуждены сократить расходы на образование. В то же время лишь одна треть стран с высоким уровнем дохода урезала расходы на образование. В ЮНЕСКО предупреждают, что, если пандемия затянется и будет и дальше наносить ущерб экономике, разрыв между бедными и богатыми государствами только увеличится.

«Доля 10-летних детей, не способных читать короткие тексты, до пандемии в странах с низким и средним уровнями дохода составляла 53 процента. Закрытие школ в связи с COVID-19 может привести к увеличению этого показателя в бедных государствах до 63 процентов», — отмечают в ЮНЕСКО.

В организации подчеркивают, что у многих детей в странах с низким уровнем дохода нет компьютеров, смартфонов или даже доступа в интернет, из-за чего в условиях карантина они практически полностью лишены возможности учиться. Поэтому ЮНЕСКО призывает международное сообщество оказать поддержку бедным государствам и инвестировать больше средств в системы образования.