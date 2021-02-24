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Общество

Центр по предупреждению пыток могут объединить с институтом омбудсмена

Центр по предупреждению пыток уже на днях могут объединить с институтом омбудсмена. Об этом 24.kg сообщил собственный источник.

«Речь об объединении завели несколько месяцев назад. Буквально на днях узнали, что все документы для этого уже готовы. Сотрудников центра и его руководство в известность никто не ставил. Объединяют якобы с целью оптимизации. Но это большая ошибка, так как центр — единственный орган, способный проверять любые закрытые учреждения, от ИВС до колоний. Тем более ни для кого не секрет, что должность омбудсмена в Кыргызстане все же больше политическая, чем правозащитная», — сказал собеседник редакции.

Напомним, в начале февраля правозащитники сообщили, что с инициативой об объединении выступает Министерство финансов. Они обратились к главе государства, чтобы он отменил это решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184398/
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