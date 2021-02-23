24 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Мессароша, 7-й микрорайон, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 33;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Саратовской, Фрунзе, Пионерской, Пархоменко Матросова, Джантошева, Бектенова, переулок Елецкий, жилмассивы «Ынтымак», «Жениш», «Киргизия», «Чон-Арык», «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Улан, Таалай, Карельская, Оман, Кожомкулова);
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, Фиолетовая, переулки Алтайский, Каарманский;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Ахунбаева, Насирова;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Ак-Булак, Кара-Сай, Кок-Кыр, Сары-Учкун, Туюк-Жар, Ара-Кол, Кара-Алма, Кара-Кужур, Бердибаева);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя, Сагынбая Манасчи, Московской, Суюмбаева, Осмонкула;
- 13.00-17.00 — 7-й микрорайон, 38/1, 39-43;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Кустанайской, 9 Января, Власовой, Брестской, Садыгалиева, проспекта Ден Сяопина;
- 15.30-18.00 — отрезки улиц Махатмы Ганди, Саадаева, переулки Белозерский, Кожобергенова, Витебский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Джар (улица Матыева), Аламедин (улица Гидростроитель), Лебединовка (улицы Набережная, Советская), Восток (улицы Щорса, Ленина, Западная, переулок Западный), Ленинское (улицы Мостовая, ПМК-3, Проектируемая, Набережная, Алма-Атинская), Мыкан (улица Линейная), Гроздь (улица 60 лет Октября), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Дачная, Ала-Арчинская, 8 Марта);
Сокулукский
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Джамбулатова, Советская, Юбилейная, Южная, Алиева, Оторова, Первомайская, Симроуд, Молодая Гвардия, Мира, Солодовникова, Ленина, Апасова, Бектоо), Гавриловка (улицы Школьная, Горького, Пушкина, Забайкальская, Олимпийская, Чекменева, Дружба, Балыкбаева, Степная, Северная, Фрунзе, Новая, переулки Школьный, Забайкальский), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Молодежная, Карагачевая, Свободы, Жанылык, Индустриальная, Фрунзе, Степная, Мельничная, Спортивная, Правды, 60 лет Киргизии, Новая, Белинского, 40 лет Победы, Труда, Советская, Северная, Ключевая, Интернациональная, Октябрьская, Калинина, Полярная, Садовая, Иссык-Кульская, переулок Новый), Новопавловка (улицы Колхозная, Советская, Баетова, Гагарина, Крупская, Фрунзе, Свердлова), Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Абакир, Конок, Проектируемая, Якупбаева, Билалы), Манас (улицы Совхозная, Мира), Чон-Джар (улица Термечикова), Национальное (улица Ключевая-1);
Жайылский
- 8.30-17.00 — села Новониколаевка (улицы Западная, Ленина, Центральная, Зеленая, Комсомольская, Советская, Школьная, Свердлова, Пушкина, Луговая, Пионерская), Сосновка (улицы Первомайская, Набережная), Эрикту (улицы Центральная, Токтогула), город Кара-Балта (переулки Веселый, Чернышевского);
Панфиловский
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Чапаева, Ленина, переулок Колхозный), Кюрпюлдек (улица Канкожоева);
Кантский
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Центральная), села Туз (улицы Тентишева, Кыдыкеева), Милянфан (улицы Гагарина, Дивазова);
Чуйский
- 9.00-17.00 — села Чуй (восточная часть, улицы Линейная, Садовая, Западная, Заречная, Космонавтов, Карла Маркса);
Кеминский
- 9.00-17.00 — села Жол-Булак, Кызыл-Суу (улицы Фрунзе, Жданова), город Кемин (улица Экспериментальная).
3Ошская область
- 8.30-16.30 — села Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Мира.
4Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Орозбеков, Чаувай, города Баткен (улица Турмаматова, Раззакова, Салихова, Сыдыкова, Султанмурата, Минбашы), Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Баялинова, Боконбаева, Гагарина, Кольцевая, Горького, Маяковского, 7, 8, 10, 12, 12а, Орозбекова, Строительная, Токтогула, Чехова, 18, Юбилейная, 1, 1а, 2, 4, 6, 6а, Ынтымак, 8 Марат, Железнодорожная, Заводская, Кыргызстан, 1 Май, Спортивная, переулок Южный).
5Таласская область
- 9.00-12.00 — город Талас (отрезки улицы Горького, Москвиченко);
- 9.00-17.00 — город Талас (отрезок улицы Карла Маркса), село Кызыл-Адыр;
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Кыргызская, Горького.