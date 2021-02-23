24 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-12.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Мессароша, 7-й микрорайон, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 33;

9.30-17.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Саратовской, Фрунзе, Пионерской, Пархоменко Матросова, Джантошева, Бектенова, переулок Елецкий, жилмассивы «Ынтымак», «Жениш», «Киргизия», «Чон-Арык», «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Улан, Таалай, Карельская, Оман, Кожомкулова);

9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, Фиолетовая, переулки Алтайский, Каарманский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Репина, Ахунбаева, Насирова;

9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Талды-Булак, Ак-Булак, Кара-Сай, Кок-Кыр, Сары-Учкун, Туюк-Жар, Ара-Кол, Кара-Алма, Кара-Кужур, Бердибаева);

10.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя, Сагынбая Манасчи, Московской, Суюмбаева, Осмонкула;

13.00-17.00 — 7-й микрорайон, 38/1, 39-43;

13.00-15.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной;

15.00-17.00 — отрезки улиц Кустанайской, 9 Января, Власовой, Брестской, Садыгалиева, проспекта Ден Сяопина;

15.30-18.00 — отрезки улиц Махатмы Ганди, Саадаева, переулки Белозерский, Кожобергенова, Витебский.