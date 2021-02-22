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Общество

Мэрия обещает отремонтировать тротуар на улице Байтика Баатыра весной

Городские власти обещают отремонтировать тротуар на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По информации МП «Бишкекасфальтсервис», тротуар на улице Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Кулатова и улицы Байтика Баатыра от Боконбаева до Токтогула включен в титульный список на 2021 год.

«Как только будет утвержден титульный список, при благоприятных погодных условиях муниципальное предприятие начнет работы по ремонту тротуара», — рассказали в муниципалитете.

Ранее житель Бишкека пожаловался на ужасное состояние тротуара в центре столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184256/
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