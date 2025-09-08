17:53
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Агент 024

Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже

Жители Бишкека продолжают жаловаться на неудовлетворительное состояние тротуаров. Например, на одном из перекрестков города участок дороги, который еще недавно был «убитым» и сложным для передвижения с коляской или для людей с ограниченными возможностями, после ремонта стал еще хуже.

Горожанин написал в соцсетях обращение: «Огромное спасибо мэрии и мэру Бишкека. У нас был убитый участок дороги, по которому было тяжело проходить с коляской или людям с ограниченными возможностями, но пришел градоначальник и «помог» нам. Теперь по этой дороге мы вообще не проезжаем! Этот «ремонт» длится уже как месяц: поставили бордюры и... все. С коляской приходится выходить на проезжую часть и двигаться вместе с машинами. Про противоположную часть дороги молчу: там из-за припаркованных авто почти всю дорогу приходится идти по проезжей части».

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/342608/
просмотров: 1187
Версия для печати
Материалы по теме
Жители села Александровка жалуются на мопеды, которые ездят по тротуарам
Мэрия изучает вопрос выделения денег на постройку тротуара у Аламединского рынка
Бишкекчане жалуются на отсутствие тротуаров на новой улице у Аламединского рынка
Дорога на набережной в Бишкеке вся в ямах
Бишкекчанин жалуется на состояние тротуара и опасные условия на улице Малдыбаева
На плохое состояние тротуаров в центре Бишкека жалуются горожане
В Чолпон-Ате строят дороги и «тротуары»: пешеходам — квест, туристам — экстрим
Работаем в режиме штурма: мэрия Бишкека спешит с ремонтом дорог к 1 сентября
Мэрия Бишкека: Тротуар возле школы № 6 капитально отремонтируют
Новые остановки в Бишкеке. Из-за стекающей воды на тротуаре образуется лед
Популярные новости
Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в&nbsp;Бишкеке остались без воды Из-за беспечности подрядчика жители улицы Самойленко в Бишкеке остались без воды
Озера Сон-Куль и&nbsp;Кара-Камыш. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
Депутат отмыл дорогу и&nbsp;восстановил разметку Депутат отмыл дорогу и восстановил разметку
Бишкекчане жалуются на&nbsp;сквер на&nbsp;улице Тоголока Молдо. Он&nbsp;в&nbsp;плачевном состоянии Бишкекчане жалуются на сквер на улице Тоголока Молдо. Он в плачевном состоянии
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
17:47
Кыргызстанец Ислам Нарынбеков завоевал золото на чемпионате по гиревому спорту Кыргызстанец Ислам Нарынбеков завоевал золото на чемпио...
17:45
МАР выделит Кыргызстану бюджетный кредит в $101,5 миллиона
17:22
В обновленный перечень лекарств ВОЗ вошли препараты для лечения рака и диабета
17:18
В роддоме Чуйской области скончались роженица и новорожденный
17:01
Бишкекчане жалуются на сквер на улице Тоголока Молдо. Он в плачевном состоянии