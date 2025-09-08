Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже

Жители Бишкека продолжают жаловаться на неудовлетворительное состояние тротуаров. Например, на одном из перекрестков города участок дороги, который еще недавно был «убитым» и сложным для передвижения с коляской или для людей с ограниченными возможностями, после ремонта стал еще хуже.

Горожанин написал в соцсетях обращение: «Огромное спасибо мэрии и мэру Бишкека. У нас был убитый участок дороги, по которому было тяжело проходить с коляской или людям с ограниченными возможностями, но пришел градоначальник и «помог» нам. Теперь по этой дороге мы вообще не проезжаем! Этот «ремонт» длится уже как месяц: поставили бордюры и... все. С коляской приходится выходить на проезжую часть и двигаться вместе с машинами. Про противоположную часть дороги молчу: там из-за припаркованных авто почти всю дорогу приходится идти по проезжей части».

