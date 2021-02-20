Адвокат: Райымбек Матраимов не признает вину

Экс-замглавы таможни Райымбеку Матраимову вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Мадина Ниязова.

По ее словам, Райымбек Матраимов не признает вину. ГКНБ подготовил ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Считаем, что оснований для применения такой меры пресечения не имеется, поскольку Райымбек Матраимов не скрывался от следствия, а явился по первому требованию. Он не препятствовал ведению досудебного производства, имеет постоянное место жительства в Бишкеке», — сказала Мадина Ниязова.

Напомним, 18 февраля ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.