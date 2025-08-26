Сотрудники ГКНБ выявили факты финансирования ОПГ и легализации их денег. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих в Кыргызстан из Китая.

Фото пресс-центра ГКНБ КР. За финансирование ОПГ Кольбаева и Акматбаева задержан владелец казино «Паллада»

Основным покровителем был экс-председатель Таможенной службы М.М.Ж. С его помощью З.Т.И., используя различные схемы незаконного декларирования, грузов импортировал товары народного потребления и уклонялся от таможенных платежей в особо крупном размере.

Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в Бишкеке. Часть вырученных денег с него он отдавал ОПГ Рыспека Акматбаева и Камчи Кольбаева.

Во время обыска в доме у З.Т.И. обнаружили два боевых пистолета «ПМ» и «ПСМ» без документов и перебитыми номерами, ружья «Сайга» и «Тигр», один винчестер, большое количество боеприпасов к ним и 20 граммов гашиша. З.Т.И. водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.