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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В Бишкеке на митинг за Райымбека Матраимова тоже вышли его сторонники

В Бишкеке у здания ГКНБ проходит митинг в поддержку бывшего зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Около 70 человек развернули плакаты с надписью «Свободу Райымбеку Матраимову», «Матраимов не сбегал».

Митингующие говорят, как много он сделал хорошего для народа.

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184079/
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