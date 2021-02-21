Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, праздничный концерт, выставки

23-25 февраля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

22-26 февраля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

2-28 февраля. Выставка «Советские Ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

18-26 февраля. Выставка живописца Федора Стукошина

В выставку вошли портреты, пейзажи и натюрморты, написанные художником в 1950-1970-е годы, которые не были ранее известны широкой публике и выставляются семьей художника впервые. Речь идет о таких работах, как «Шахтерка» (1954), «Портрет жены» (1961), «Иней» (1965), «Подсолнухи» (1972) и другие.

Российский центр науки и культуры в Бишкеке.

23 февраля. Интеллектуальная игра «60 секунд»

К Дню защитника Отечества клуб «60 секунд» подготовил спортивную викторину. Собирайте команду и отвечайте на интересные вопросы. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

23 февраля. Концерт Таира Бейшеева

В программе песни советских композиторов довоенной и военной эпохи. Примут участие заслуженная артистка КР Галина Кетова, квинтет Sol’tados. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

24-28 февраля. Фестиваль польских фильмов «Висла»

Зрители смогут увидеть новые польские фильмы. Традиционно в программу включат блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета. Подробнее

Республиканский дом кино имени Айтматова.

25 февраля. Quiz night «Загадки фондового рынка»

Команды должны будут ответить на 15 вопросов на логику, эрудицию, кругозор. Дается две минуты на обдумывание каждого вопроса. Регистрация по телефону 0559610025.

Улица Тоголока Молдо, 40/4, 18.00.

25 февраля. Балет «Ночь перед рождеством»

Бишкекское хореографическое училище готовит балет в двух актах по произведению Николая Гоголя. Все роли исполняют студенты училища.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

25 февраля. Кинопремьеры

«Друзья навсегда» (драма). Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.

«Конек-горбунок» (фэнтези). Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-Горбунок.

«Жапайы Отуруш» (комедия). Это авантюрно-молодежная комедия в стиле «что-то пошло не так!». А можно ли ожидать от дикой вечеринки благополучного финала? Особенно когда в историю врываются коварный трансвестит, бешенный девственник, хронический алкоголик, африканский танцор и три друга, о которых говорят «полнейшие придурки».

«Проклятый дом 4» (ужасы). Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.

«Батя» (комедия). История о путешествии взрослого героя к своему бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

26 февраля. Мастер-класс по уходу за орхидеями

Профессионалы расскажут об этом растении, поделятся секретами по уходу за ним.

Green office, 12.00.