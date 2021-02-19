В Бишкеке 19 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 10 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-15.00 — микрорайон «Улан», 1-7;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 1;

9.30-13.00 — микрорайоны 3-й, 7-й, улицы Суеркулова, Юнусалиев;

9.30-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Комсомольской, Пархоменко, Буденного, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Южная магистраль, Кара-Кужур, Чортекова, Набережная);

9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-61), Профессора Зимы;

10.00-17.00 — отрезки улиц Керимова, Жибек Жолу, Бектенова, Мичурина, Суюмбаева, переулки Дунайский, Узгенский;

10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Энесай»;

13.00-15.30 — отрезки улиц Молдокулова, Боогачы, Босого;

15.00-17.00 — отрезки улиц Куйручук, Ой-Терскен, Тон, Женижок.

У кого намечается той

Нурлан Омуров

Родился 19 февраля 1971 года. Заместитель министра образования и науки КР.

Нуржан Тынымсеитова

Родилась 19 февраля 1972 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Манас Сарымсаков

Родился 19 февраля 1982 года в городе Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.

Памятные даты

День сотрудника финансовой полиции Кыргызстана

Фото ГСБЭП КР. Здание Финпола в Бишкеке

19 февраля 1993 года подписан Указ президента «О создании специальных подразделений налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции», который заложил основу развития Финансовой полиции современного Кыргызстана.

Специальные подразделения укомплектованы сотрудниками органов внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры. Численность вновь созданных спецподразделений налоговых расследований составляла 150 человек.

Сейчас Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями проводит экономическую политику государства, выполняет задачи, направленные на обеспечение экономической безопасности Кыргызской Республики.

День рождения графического редактора Photoshop

19 февраля 1990 года вышла в свет первая официальная версия программы Photoshop 1.0. Впереди у нового графического редактора была большая история, развитие, новые версии, каждая из которых расширяла функционал программы и, как следствие, возможности пользователей.

Начиналось все в США, когда программист Томас Нолл разработал в 1987 году программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование от функционала первого компьютера Макинтош, купленного ему отцом.

Люди, которые меняли мир

Умер артист балета Уран Сарбагишев

Родился 11 декабря 1934 года в городе Фрунзе. Кыргызский и советский артист балета, балетмейстер, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, педагог.

В августе 1955-го он становится ведущим танцовщиком Кыргызского театра оперы и балета.

Ураном Сарбагишевым исполнены все ведущие партии в балетах классического репертуара («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Лауренсия», «Шопениана», «Дон Кихот», «Дон Жуан», «Баядерка» и другие), а также в национальных спектаклях «Анар», «Куйручук», «Асель» и других.

В 1959 году замечательный дуэт Бейшеналиевой и Сарбагишева исполнил главные роли в фильме-балете «Чолпон» киностудии «Ленфильм». Картина с успехом прошла в 40 странах мира, а кыргызские танцовщики приобрели мировую известность.

18 лет Бюбюсара Бейшеналиева была партнершей Урана Сарбагишева.

В 1966-м его назначают главным балетмейстером театра. Урану Сарбагишеву принадлежит огромная роль в формировании кыргызской балетной труппы, с которой он проработал более четырех десятилетий.

Умер 19 февраля 2012 года.

Умер народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Он доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Бубусары Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор искусствоведения по хореографии.

Он исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бубусара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Роберт Уразгильдеев ушел из жизни 19 февраля 2015 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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