И умереть боюсь, и жить не хочется. Как COVID-19 сказывается на психике

Страх смерти, панические атаки, эмоциональные расстройства — со всеми этими проблемами сталкиваются люди, переболевшие COVID-19. Как болезнь влияет на психику и когда надо обращаться за помощью к специалистам, 24.kg рассказала врач-психиатр Республиканского центра психического здоровья Людмила Федорова.

— Как коронавирус влияет на психическое здоровье людей?

— У многих людей развиваются различные нервозноподобные психические расстройства. Мы пока не проводили статистику, но сейчас к нам стали чаще обращаться молодые люди, большее количество из них — мужчины.

В основном пациенты жалуются на тревогу, напряжение, страх смерти, не только своей, но и родных, нарушение ночного сна — такое тревожно-депрессивное состояние с паническим компонентом. Людмила Федорова

Кто еще не переболел, приходят к нам с тем, что у них развиваются психосоматические расстройства. Могут возникать боли, например, в области сердца, но кардиологи говорят, что все в норме, к тому же на многих сказалась изоляция, потеря работы, и развивается психосоматика.

— Обращаются ли к вам с жалобами, что нет никаких эмоций, теряется желание жить, что-либо делать?

— Депрессивное расстройство, когда люди говорят, что потеряли интерес к жизни, им ничего не хочется, бывает часто. Но, если просто объяснить, есть пессимисты и оптимисты. И очень часто именно первые приходят с такими жалобами. Пандемия на всех повлияла отрицательно, мы слышали звуки сирены, и замирало сердце. Но пессимисты относятся как: все плохо, мир катится в никуда, близок конец света. И у них возникает нежелание жить, что-то делать. Но эти люди, как правило, не совершат суицид.

К нам пока пациенты с суицидальными мыслями не обращались. Наоборот, идут те, кто боится умереть. Людмила Федорова

Сейчас хорошо работают СМИ, к нам пошла вторая волна панических пациентов, которые говорят, вроде вы меня полечили, но нашли же новый штамм, мы же им можем заразиться. Появились новые панические атаки, страхи, напряжения.

— В каком случае родным людей, переболевших COVID-19, следует бить тревогу, и могут ли они как-то помочь?

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— Опять же, зависит от человека. Существует четыре категории личности: сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики. Есть тревожные личности, которые не будут никогда сидеть на одном месте, это врожденное свойство характера, с которым вы ничего не сделаете. Если он тревожный, советовать ему успокоиться, говорить, что все будет нормально — бесполезно. Он все равно будет тревожиться. Конечно, поддержка очень важна, можно человека выслушивать, взять за руку, обнять, стараться самому не накручивать себя. Следует помнить, что постковидный синдром будет обязательно. У кого-то на эмоциональном фоне, у кого-то на физическом фоне со стороны суставов, сердца, легких и так далее.

После любого перенесенного заболевания развивается так называемый астенический синдром, когда вроде все симптомы уже прошли, но нет сил. Людмила Федорова

Человек чувствует себя разбитым, рассеянным, быстро устает, хочет полежать. Он может длиться несколько месяцев. Но после COVID-19 он более выражен, люди ходят бессильные, на фоне этого появляется рассеянность внимания, забывчивость. Может развиться энцефалопатия (заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. — Прим. 24.kg).

Лет до сорока организм справляется с астеническим синдромом, как правило, сам. После этого возраста надо принимать дополнительные меры: витаминоукрепляющую терапию, прогулки, зарядки.

— А со стороны психики? Как понять, что эмоциональная подавленность — это еще восстановление организма, а не начало депрессии, например?

Если вы видите, что у человека идет эмоциональные расстройство: плаксивость, раздражительность, несдержанность, непереносимость замечаний, он немного изменился, тут срочно надо идти к врачу: психиатру, невропатологу. Людмила Федорова

В психическом плане все это само собой не пройдет. Вот рассеянность, вялость, слабость, забывчивость могут, но в плане эмоциональных, психических расстройств — нет. Надо к врачу.

Если родные люди, особенно подростки, говорят, что им нужна психологическая помощь, то не надо отговаривать. Это нельзя делать ни в коем случае. Наоборот, надо поддержать, а если родной боится идти один, сказать, что готовы сопровождать его.

— Получается, что стереотип, что за помощью к вам обращаются только психи, уже уходит?

— Стереотип еще есть, но не у молодежи. Это радует, они к нам обращаются за помощью, и, получив консультацию, уходят довольные.