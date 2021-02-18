Почему горожане должны оплачивать муниципальное жилье, возмутилась бишкекчанка

«Почему бишкекчане должны оплачивать строительство жилья для муниципальных служащих?» — поинтересовалась на общегородских бюджетных слушаниях представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

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По ее словам, в проекте бюджета на этот год заложено 5 миллионов сомов на строительство.

«Но мы платим налоги не для того, чтобы мэрия давала муниципальным служащим беспроцентные кредиты, а чтобы строила социальные объекты: детсады, школы, поликлиники», — отметила Светлана Антропова.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев сказал, что это не кредит. «Если муниципальный служащий нуждается в жилье, стоит в очереди, через комиссию рассматривается. Он сразу вносит 30 процентов на счет, с которого идут деньги на строительство, а остальные постепенно выплачивает», — заметил он.

Однако Светлана Антропова возразила, что это и есть беспроцентный кредит. Также она требует убрать из бюджета города статьи, предусматривающие премирование и награждение сотрудников муниципалитета.

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«Сотрудникам мэрии предусмотрены премии в размере 4 тысяч сомов. Кроме того, еще и мэр может премировать. В то время как на питание школьников заложено от 14 сомов в день, в детсадах — 29 сомов, лежачим больным — 60 сомов», — пояснила представитель ОФ «Наше право».

Она считает, что нужно убрать все премии. «Сотрудников муниципалитета и горкенеша не за что премировать, так же как и работников соцзащиты, потому что они нормально не работают», — подытожила Светлана Антропова.