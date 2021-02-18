Сложно, как в открытом космосе. Водолазы очистили плотину Токтогульской ГЭС

Водолазы обследовали плотину Токтогульской ГЭС. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева.

Их работу она сравнила с выходом в открытый космос.

«В рамках проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС» проведены подводные обследования закладных частей ремонтного затвора ГА-4 Токтогульской ГЭС. Часть оборудования ГЭС постоянно находится под водой, и оставлять ее без внимания никак нельзя. Условия работы дайверов сопоставимы с работой в открытом космосе — те же сложность, давление, отсутствие кислорода, ограниченность в движениях и видимости», — написала Тагжана Айдаралиева.

Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции»

По ее словам, специалисты обследовали затвор водоприемника ГЭС, провели фото- и видеосъемку и очистили оборудование от наростов.