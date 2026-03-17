Общество

В Кыргызстане повысили зарплаты водолазам МЧС и обновили систему оплаты

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новую систему оплаты труда сотрудников Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС.

Согласно постановлению, минимальная базовая ставка для расчета должностных окладов установлена в размере 7 тысяч 40 сомов.

Документ также утверждает новые условия оплаты труда, тарифную сетку для основного персонала, а также коэффициенты для расчета зарплат технического и младшего обслуживающего персонала.

Кроме того, внесены изменения в структуру численности МЧС. Общая штатная численность ведомства составит 6 тысяч 281 сотрудник, из которых 770 относятся к техническому и обслуживающему персоналу.

Ранее действовавшие постановления, регулирующие деятельность водолазной службы, признаны утратившими силу.

В кабмине отмечают, что изменения направлены на совершенствование системы оплаты труда и повышение эффективности работы спасательных служб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Материалы по теме
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
Торага ЖК озвучил, какую зарплату получают депутаты
Депутат обратилась к властям поддержать развитие качественной журналистики
Воспитатели перегружены, дети сбегают. Зарплату в соцучреждениях просят поднять
Депутат: С зарплатой 12-22 тысячи сомов артисты театра не потянут ипотеку
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало
Рекультивация хвостохранилищ и повышение зарплаты. Приоритеты МЧС до 2030 года
Депутат предлагает вернуть в Трудовой кодекс КР норму об индексации зарплаты
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
