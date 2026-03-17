В Кыргызстане повысили зарплаты водолазам МЧС и обновили систему оплаты

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новую систему оплаты труда сотрудников Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС.

Согласно постановлению, минимальная базовая ставка для расчета должностных окладов установлена в размере 7 тысяч 40 сомов.

Документ также утверждает новые условия оплаты труда, тарифную сетку для основного персонала, а также коэффициенты для расчета зарплат технического и младшего обслуживающего персонала.

Кроме того, внесены изменения в структуру численности МЧС. Общая штатная численность ведомства составит 6 тысяч 281 сотрудник, из которых 770 относятся к техническому и обслуживающему персоналу.

Ранее действовавшие постановления, регулирующие деятельность водолазной службы, признаны утратившими силу.

В кабмине отмечают, что изменения направлены на совершенствование системы оплаты труда и повышение эффективности работы спасательных служб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.