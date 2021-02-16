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Общество

В семи жилмассивах столицы мобильные клиники начали иммунизацию

В семи жилмассивах столицы мобильные клиники начали наверстывающую иммунизацию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в связи с пандемией приостанавливалась вакцинация согласно Национальному календарю прививок.

«С 15 по 27 февраля городское управление здравоохранения столичного муниципалитета совместно с Национальным центром иммунопрофилактики организовало мобильные клиники в семи жилых массивах. В их составе: педиатр, терапевт, гинеколог и медсестры прививочного кабинета», — отметили в мэрии.

В течение двух недель клиники будут обслуживать население по графику:

  • 16 февраля — жилмассив «Колмо», улица Максат, 40а;
  • 17-18 февраля — жилмассив «Ала-Тоо», улица Кок-Кыял, 42;
  • 19-20 февраля — жилмассив «Касым», улица Кайназаровой, 102;
  • 22 февраля — жилмассив «Ак-Ордо», улица Тунук, 10а;
  • 24 февраля — жилмассив «Калыс-Ордо», улица Калыс-Ордо, улица 109, 1/2;
  • 25 февраля — жилмассив «Кок-Жар», микрорайон «Кок-Жар», 3, цокольный этаж;
  • 26-27 февраля — жилмассив «Ак-Жар», улица Ак-Бата, улица 8, 52.

В муниципалитете подчеркнули, что вакцинопрофилактика в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится против 12 вакциноуправляемых инфекций (туберкулез, полиомиелит, вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, гемофильная инфекция типа b, пневмококковая, ротавирусная инфекции, эпидпаротит, краснуха).

«Благодаря проводимым профилактическим прививкам последние 15 лет в Бишкеке не регистрируется заболеваемость дифтерией, полиомиелитом, столбняком. В 2020 году не зарегистрированы случаи краснухи и дифтерии», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183607/
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