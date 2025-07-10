С 11 июля 2025 года билеты в стандартные вагоны поезда Бишкек — Балыкчы будут продавать с указанием даты, номера вагона и места для сидения. Об этом сообщает акционерное общество «Кыргыз Темир Жолу».

По его данным, билеты можно купить в кассе вокзала «Бишкек-2», на официальном сайте АО и в мобильных приложениях.

«Такие изменения ввели в связи с увеличением пассажиропотока на Иссык-Куль в летний сезон. Пассажирам настоятельно рекомендуем покупать билеты заранее. На всех станциях маршрута размещены QR-коды, ведущие на онлайн-платформу продаж. В случае отсутствия билета или свободных мест посадка в поезд будет невозможна, включая промежуточные станции и путь следования состава», — говорится в сообщении.