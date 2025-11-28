15:43
Общество

«Аэрофлот» доставил почти полмиллиона пассажиров в/из Кыргызстана

В текущем году «Аэрофлот» доставил своими рейсами почти полмиллиона пассажиров в/из Кыргызстана. Такие цифры озвучены пресс-службой российской авиакомпании.

По ее данным, за 2024 год на рейсах между Россией и Кыргызстаном перевезено 573 тысячи пассажиров. Этот показатель почти на 35 процентов превысил результаты 2023-го. Из них более 484 тысяч пассажиров воспользовались рейсами из Москвы и обратно, а почти 89 тысяч — из Красноярска и обратно.

Отмечается, что динамика текущего года остается положительной: за 10 месяцев 2025 года пассажиропоток между двумя странами составил более 459 тысяч человек.

На сегодня маршрутная сеть холдинга «Аэрофлота» охватывает ключевые города КР. Авиакомпания выполняет полеты из Москвы в Бишкек и Ош, «Россия» — в Бишкек и Ош из Красноярска, а лоукостер «Победа» обеспечивает сообщение между Москвой и Ошем.
