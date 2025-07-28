09:11
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

На билеты выдворяемым мигрантам в Ленобласти РФ выделено 10 миллионов рублей

На покупку обратных билетов для мигрантов, которых решено выдворить из России, в Ленинградской области выделено 10 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Закупка осуществляется управлением Федеральной службы судебных приставов по 47-му региону. Начальная цена контракта составляет 10,22 миллиона рублей. Деньги предназначены для покупки проездных документов для иностранцев, подлежащих выдворению из России, и для сопровождающих их лиц.

Среди государств, в которые будут отправлять мигрантов, обозначены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и другие.

Напомним, в июле этого года значительно расширен перечень оснований для лишения гражданства, в том числе мигрантов. Теперь их насчитывается более 80, включая, например, преступления против половой неприкосновенности.

С начала 2025-го судебные приставы Ленинградской области выдворили из страны более 1 тысячи 200 иностранных граждан. Нарушителей доставляли в аэропорт Пулково, где они проходили процедуру досмотра и отправлялись к пункту пропуска через государственную границу РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337632/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
В РФ в ДТП с участием кыргызстанца погиб первый испытатель вакцины «Спутник V»
В России трудовым мигрантам, чьих детей не приняли в школу, грозит выдворение
Билеты на поезд Бишкек — Балыкчи будут продавать с указанием даты и места
Эксперты ООН встревожены депортацией мигрантов из США в третьи страны
Почти 700 иностранцев выдворены из Казахстана с запретом въезда на пять лет
В Кодекс о правонарушениях внесены поправки, позволяющие выдворять иностранцев
Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана
Ленинградская область передала в дар Кыргызстану более 5 тысяч книг
Пожар в чайхане в Усть-Луге: число пострадавших кыргызстанцев увеличилось
Популярные новости
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
МЧС открыло пансионат &laquo;Асыл-Таш&raquo;, ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
28 июля, понедельник
09:07
Третий тур приема начался в вузах Кыргызстана Третий тур приема начался в вузах Кыргызстана
08:53
На билеты выдворяемым мигрантам в Ленобласти РФ выделено 10 миллионов рублей
08:35
На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие
08:22
Экспорт куриных яиц из Кыргызстана увеличился в восемь раз
08:10
Декларации о вечной дружбе КР и РФ 25 лет. Президенты обменялись поздравлением
27 июля, воскресенье
21:33
Древний порт обнаружили на острове Корсика
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 июля: местами дожди
19:54
Прочный асфальт с использованием окурков придумали в Испании
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры