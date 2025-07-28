На билеты выдворяемым мигрантам в Ленобласти РФ выделено 10 миллионов рублей

На покупку обратных билетов для мигрантов, которых решено выдворить из России, в Ленинградской области выделено 10 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Закупка осуществляется управлением Федеральной службы судебных приставов по 47-му региону. Начальная цена контракта составляет 10,22 миллиона рублей. Деньги предназначены для покупки проездных документов для иностранцев, подлежащих выдворению из России, и для сопровождающих их лиц.

Среди государств, в которые будут отправлять мигрантов, обозначены Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и другие.

Напомним, в июле этого года значительно расширен перечень оснований для лишения гражданства, в том числе мигрантов. Теперь их насчитывается более 80, включая, например, преступления против половой неприкосновенности.

С начала 2025-го судебные приставы Ленинградской области выдворили из страны более 1 тысячи 200 иностранных граждан. Нарушителей доставляли в аэропорт Пулково, где они проходили процедуру досмотра и отправлялись к пункту пропуска через государственную границу РФ.