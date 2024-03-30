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Общество

Билет на междугородный автобусный маршрут можно купить онлайн

Билет на междугородный автобусный маршрут можно купить онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«В целях экономии времени и создания комфортных условий для людей разработан сайт Beket.kg, который дает возможность покупки билетов дистанционно», — отметили в ведомстве.

Пассажиру необходимо зайти на сайт, указать точный маршрут, дату и число человек. Затем выбрать время маршрута, указать подробную информацию о пассажире, выбрать способ оплаты. Электронный билет будет отправлен на указанный вами адрес электронной почты.

«Онлайн-сервис спроектирован так, чтобы быть общедоступным для населения, а также предусмотрена возможность возврата купленного билета», — добавили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290294/
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