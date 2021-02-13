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Общество

Турагентства пожаловались на монополию со стороны авиакомпании «Аэрофлот»

Турагентства пожаловались на монополию со стороны авиакомпании «Аэрофлот». Об этом 24.kg рассказала член Ассоциации туроператоров Кыргызстана Калия Исмаилова.

По ее словам, несмотря на наличие договора о реализации билетов между авиаагентствами и компанией, «Аэрофлот» не дает возможности продавать билеты в Россию местным туроператорам.

«Они не выпускают имеющиеся билеты ни в систему продажи, ни в интернет. Продают только в офисе компании», — говорит Калия Исмаилова.

Она отметила, что авиакомпания «Аэрофлот» сосредоточила в своих руках львиную долю продаж, иногда подкидывая косточки с «барского стола» агентам и перекачивая деньги из Кыргызстана в Россию.

«Иногда могут открыть доступ к пяти-десяти билетам, но вы представляете, что это при нынешнем спросе, когда 100-200 тысяч человек не могут улететь?! Это просто издевательство. Видимо, это всех устраивает. Никого не интересует, выживут местные компании или нет», — сетует член Ассоциации туроператоров.

Она подчеркнула, что установленные авиакомпаниями цены на авиаперевозки чрезмерно высокие. Так, на февраль цены авиабилетов на рейсы Бишкек — Москва составляют от 43 до 100 тысяч сомов, в то время как билет из Москвы в Бишкек стоит 10-12 тысяч сомов.

Алмаза Арыкбаева
Фото Алмаза Арыкбаева. Здания офиса «Аэрофлот»

«Нет у них определенной политики ценообразования, нет прогноза снижения цен, есть только высокая загрузка рейсов, спрос на авиабилеты от людей, которые после длительной самоизоляции из-за пандемии нуждаются в срочных перелетах в города России. Как говорится, своя рука — владыка, ставят любые цены. То есть отстаивают свои коммерческие интересы», — рассказала Калия Исмаилова.

Она просит власти содействовать решению проблемы и считает, что здесь должен работать и антимонопольный комитет республики.

«Надеемся, наше правительство окажет содействие в снятии напряженности в этой области и защитит интересы своих граждан и местных компаний», — заключила Калия Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183359/
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