Турагентства пожаловались на монополию со стороны авиакомпании «Аэрофлот». Об этом 24.kg рассказала член Ассоциации туроператоров Кыргызстана Калия Исмаилова.

По ее словам, несмотря на наличие договора о реализации билетов между авиаагентствами и компанией, «Аэрофлот» не дает возможности продавать билеты в Россию местным туроператорам.

«Они не выпускают имеющиеся билеты ни в систему продажи, ни в интернет. Продают только в офисе компании», — говорит Калия Исмаилова.

Она отметила, что авиакомпания «Аэрофлот» сосредоточила в своих руках львиную долю продаж, иногда подкидывая косточки с «барского стола» агентам и перекачивая деньги из Кыргызстана в Россию.

«Иногда могут открыть доступ к пяти-десяти билетам, но вы представляете, что это при нынешнем спросе, когда 100-200 тысяч человек не могут улететь?! Это просто издевательство. Видимо, это всех устраивает. Никого не интересует, выживут местные компании или нет», — сетует член Ассоциации туроператоров.

Она подчеркнула, что установленные авиакомпаниями цены на авиаперевозки чрезмерно высокие. Так, на февраль цены авиабилетов на рейсы Бишкек — Москва составляют от 43 до 100 тысяч сомов, в то время как билет из Москвы в Бишкек стоит 10-12 тысяч сомов.

Фото Алмаза Арыкбаева. Здания офиса «Аэрофлот»

«Нет у них определенной политики ценообразования, нет прогноза снижения цен, есть только высокая загрузка рейсов, спрос на авиабилеты от людей, которые после длительной самоизоляции из-за пандемии нуждаются в срочных перелетах в города России. Как говорится, своя рука — владыка, ставят любые цены. То есть отстаивают свои коммерческие интересы», — рассказала Калия Исмаилова.

Она просит власти содействовать решению проблемы и считает, что здесь должен работать и антимонопольный комитет республики.

«Надеемся, наше правительство окажет содействие в снятии напряженности в этой области и защитит интересы своих граждан и местных компаний», — заключила Калия Исмаилова.