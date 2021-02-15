Появилась первая в мире тест-система для выявления британского штамма COVID-19

Центральный НИИ Эпидемиологии разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма). Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно британского штамма. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2 и других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм) стало известно в конце декабря 2020 года.

Британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный. Соответственно, и меры профилактики остаются теми же: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.