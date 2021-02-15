09:45
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Появилась первая в мире тест-система для выявления британского штамма COVID-19

Центральный НИИ Эпидемиологии разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма). Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно британского штамма. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2 и других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм) стало известно в конце декабря 2020 года.

Британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный. Соответственно, и меры профилактики остаются теми же: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183394/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В ВОЗ заявили о риске для переболевших COVID-19 заразиться новыми штаммами
В 2020 году число умерших от пневмонии в Кыргызстане выросло в 2,2 раза
В Кыргызстане за последние сутки не было летальных исходов от коронавируса
В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразился еще один медик
В КР коронавирусом болеют 845 человек, 116 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 34 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 475
Артем Новиков поручил Минздраву подготовиться на случай ухудшения эпидситуации
В Кыргызстане еще один медик заразился коронавирусом
В Кыргызстане коронавирусом болеют 882 человека, 142 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и&nbsp;Опумбаева Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Бизнес
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
15 февраля, понедельник
09:41
В ВОЗ заявили о риске для переболевших COVID-19 заразиться новыми штаммами В ВОЗ заявили о риске для переболевших COVID-19 заразит...
09:39
Бишкекский горсуд оставил Мухаммедкалыя Абылгазиева под стражей
09:17
Свободных мест уже нет. Бишкекчанин пожаловался на электронную запись в школы
09:06
Появилась первая в мире тест-система для выявления британского штамма COVID-19
09:03
Кадровые перестановки МВД. Начальника бишкекской милиции отправили на Иссык-Куль