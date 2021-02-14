Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников

Новости о задержании и арестах высокопоставленных чиновников выходят почти ежедневно. Большая часть из них обвиняется в коррупции, злоупотреблении должностным положением и незаконном обогащении. Правоохранительные органы сопровождают пресс-релизы фото, в том числе с роскошными домами и квартирами, которые принадлежат подозреваемым.

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Кыргызстанцы активно обсуждают богатые интерьеры и убранство жилищ коррупционеров. Редкий случай, когда в обществе царит согласие — большинство считает ремонты и обстановку безвкусными.

Журналист 24.kg решил выслушать профессионала — архитектора и дизайнера интерьера Айдай Бакытбекову, которая оценила вкусы кыргызских чиновников.



— Айдай, насколько развит визуальный архитектурный вкус у кыргызстанцев?

— Дизайн в Кыргызстане меняется к лучшему, пусть и медленно, но меняется. Многие страны СНГ, в том числе Центральной Азии, не имеют развитой культурной базы, такой, как, например, в Европе. У нас отсутствуют архитектурные школы с вековой историей, нет изобилия памятников культуры. А те, что есть, находятся в плачевном состоянии.

Архитектура, скульптуры, музеи — все это и развивает у обывателя визуальный вкус, понятие пропорций, эстетики, красоты.

Другим важным фактором является размер среднего дохода населения. Сложно думать о вечности, глядя на скульптуры, когда нечем кормить детей. Думаю, с развитием экономики изменится и отношение к дизайну.

— Кто ваши клиенты, как у них со вкусом?

— Признаюсь, что заказы, полные безвкусия, бывают. Стараюсь избегать подобных проектов. Понимаю, о чем вы хотите спросить. Да, просьбы «дорого-богато» чаще всего поступают от представителей госаппарата и необразованных нуворишей. Последних очень много на рынке заказов. Этим объясняется изобилие цыганского барокко в их жилье.

Состоятельные люди — очень разношерстная публика. Среди них есть образованные и не очень. Иногда совсем малограмотные коммерсанты. Есть чиновники и важные политические деятели, а есть их охранники и повара, случайно оказавшиеся рядом с олимпом.

Есть отпрыски советской номенклатуры. Последние, кстати, отличаются от нынешней номенклатуры высокой культурой и широким кругозором. Их, увы, в разы меньше.

Есть высокооплачиваемые топ-менеджеры частных компаний, IT-сферы, трейдеры, финансовые аналитики... Они являются заказчиками нестандартных интерьеров, легкими на подъем.

Не хотелось бы осуждать желание людей покрывать золотом сверху донизу свой дом. Это все же их частная собственность, и это им жить в золотом дворце.

— Как вы оцениваете дизайн интерьера представленных квартир и домов?

— Основной проблемой представленных на фото интерьеров в барочной классике является бюджет, которого хватает только на дешевые низкокачественные реплики итальянской мебели конца XVIII века, произведенные в Турции и Китае.

Это низкий сегмент отделочных материалов и полное отсутствие понимания уместности, пропорций и объемов.

Важно заметить, что комплектация мебели, освещение и сантехника турецкого, китайского производства ранжирована очень широко и на рынке существуют очень достойные фабрики и компании этих стран. Но цены на качественный продукт гораздо выше, даже в том же Китае. Наш же клиент выбирает самую низкую нишу, ввиду ограниченного бюджета либо нежелания тратиться на качество.

Тяжелая классика в стиле рококо или барокко конца правления Людовика XIV требует соответствующих габаритов (в дворцовом ансамбле Версаль потолки помещений 12 и более метров). Подобная классика с низким бюджетом и в небольших габаритах с потолком в 3 метра выглядит абсолютной нелепостью и, скорее, комичной бутафорией классики.

Хорошим примером апогея безвкусия при больших бюджетах служит так называемый дворец Путина в Геленджике. Упасть в пропасть безвкусия можно и с солидным мешком денег. Айдай Бакытбекова

— Можно ли назвать примерную сумму убранства каждого из жилья на фото?

— Очень сложно оценивать по фотографиям реальную стоимость расходов на отделочные работы. Предположу, исходя из своего опыта, что в среднем на дизайн интерьера за квадратный метр, отделочные работы, отделочные материалы: черновые и чистовые, мебелировка и комплектация разнится на фотографиях от $600-700 и выше. Оптимальная сумма с качественными материалами и бытовой техникой от $1 тысячи.

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Уже представляю испуганные глаза читателя, но именно в такую сумму и обходится квадратный метр для полного комфортного проживания. Подчеркиваю, комфортного в понимании общепринятых стандартов.

Дизайн — это все же создание пригодных для современного человека условий жилья, с учетом эргономики, а потом уже украшательство в виде золотых табуреток и кашпо. Такое жилье предполагает наличие межсезонного дополнительного отопления (система теплых полов), вентилирования, кондиционирования, очищения и увлажнения воздуха, системы пожаро- и водобезопасности, отделочных материалов не выделяющих вредных веществ, гипоаллергеных для детей, соответствующим нормам инсоляции освещения, и завершающего штриха — мебелировкой: корпусной и мягкой. Это мы еще не учитываем аксессуары, такие как портьеры, шторы, зеркала, ковры, озеленение и прочий декор.

— Как бы вы изменили оформления чиновничьих квартир?

— Изменить готовое или изначально неверно начатое очень сложно, ведь коммуникации, такие как электричество, освещение, водоснабжение, уже проведены. Поставив мебель больше или меньше, вы, возможно, ограничите доступ к выключателям освещения либо важным для бытовой техники розеткам, либо ограничите естественное освещение. Возможно, нужно отказаться от сложных и витиеватых портьер и мебели, не соответствующей габаритам комнат. Я сомневаюсь, что это изменит общую концепцию и значительно улучшит вид.

Дом судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР Камиля Осмоналиева:

— Интерьер дома, а именно санузла и гостиной комнаты судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камиля Осмонолиева выполнен в классическом стиле в понимании обывателя. Санузел неплохой, в отделке использован хороший керамогранит. Возможно, не стоило так перегружать потолок гипсокартонными конструкциями геометрических форм в стиле «евроремонт 90-х» и глянцевым натяжным потолком и выбрать нейтральные покрытия осветительных приборов. Мебель хорошая, возможно, турецкого производства среднего и либо высокого сегмента, но не очень корректно вписаны в ансамбль отдельно стоящие комоды и посудные горки.

Дом директора департамента дорожного хозяйства при Минтрансе Шабданбека Иманкулова:

Интерьер приемной-столовой комнаты в доме директора департамента дорожного хозяйства при Минтрансе Шабданбека Иманкулова изобилует лепниной, она имеет место быть. Мебель неплохая, портьеры алого цвета в этническом стиле — не лучшая компания барочному стилю интерьера и очень спорны в контексте конкретной комнаты.

Тут тоже присутствует излюбленный материал заказчиков проектов из Кыргызстана — натяжной глянцевый потолок. Возможно, если демонтировать его — от него разит дешевизной китайских рынков, и повесить портьеры, соответствующие интерьеру, более спокойных тонов, комната обретет целостный вид. При небольшой высоте комнат и витиеватой сложной лепнине следует быть крайне осторожным, сочетая принт на текстиле, обоях и коврах с портьерами. Стоит выбрать одну доминанту.

Дом экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева:

Неплохой по стандартам интерьеров в Кыргызстане интерьер дома Мухаммедкалыя Абылгазиева. Прослеживается чувство умеренности и баланса в композиции, интерьер не перегружен, пусть и с недоработанными моментами, такими как плохо совмещенный декор (зеркало) с обоями. Но хочу заметить, что кухня с островом и варочной поверхностью отличная, мебель качественная и исполнена аккуратно. Стол со стульями соответствуют габаритам комнаты. Предполагаю, что привлекался профессиональный дизайнер для разработки интерьера.

Рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Мунарбека Сайпидинова:

Фото из Instagram. Рабочий кабинет Мунарбека Сайпидинова

Кабинет стандартный. Зеленая обивка выполнена из дешевой искусственной кожи, возможно, сидящий в этом помещение не счел нужным затрачиваться на оформление и подошел к интерьерному вопросу весьма утилитарно.

— Подытожим: какой стиль дизайна самый оптимальный?

— Cамым недорогим и комфортным стилем для современного человека, является скандинавский стиль. Я не призываю выбирать именно его для оформления жилья, но если вопрос стоит в оптимальности, то думаю, он является наименее затратным как в реализации, так и в эксплуатации жилья. Скандинавы — адепты минимализма, доходящего иногда до аскетизма, умеют жить с комфортом и очень ценят незахламленность, чистоту пространства, изобилие света (не путать с цветом) и вместо дорогой позолоченной люстры в стиле будуарных комнат Маркизы Де Помпадур купят хорошую кухонную технику, либо потратятся на дорогие спальные матрацы, обеспечивающие крепкий и здоровый сон, либо купят подороже хороший устойчивый натуральный паркет. Обилие белого цвета и минимальная мебелировка помещений в скандинавском стиле визуально увеличивают пространство, что немаловажно для собственников малогабаритного жилья.

Отличной альтернативой тяжелой классике, а главное, жизнеспособной и не требующей исключительного ухода и бесконечной реставрации сусального золота на лепнине, являются классика американская, облегченная парижская или колониальная, а также эклектика: совмещение классики с современным стилем.

Очень радует, что сейчас гораздо больше просят интерьеры в стиле эклектика и американская классика, вместо аналогов дворца Пшонки. Айдай Бакытбекова

При хорошем бюджете и готовности к экспериментам и меньшей любви к классическим стилям, стоит присмотреться к лофту, ко всем видам современного дизайна, таким, как брутализм, минимализм, ваби-саби, и другим.



















— Сколько стоят услуги дизайнера?

— Вопрос цены оформления жилья самый животрепещущий для заказчика. Меня, как дизайнера, всегда удивляет абсолютная отрешенность и незаинтересованность большей части заказчиков вопросами опыта, компетентности и профессионализма специалиста. Наличие диплома не гарантирует компетентность, но отсутствие архитектурного образования гарантирует его еще меньше, куда меньше, чем люди представляют его себе.

Уродливые здания и интерьеры чаще всего дело рук необразованных по профилю людей, ничего не понимающих в эргономике, строительных нормах и правилах. Айдай Бакытбекова

Цены в Кыргызстане за услуги дизайнера интерьера коррелируются так же, как и в других странах. Они меняются в зависимости от количества услуг в пакете и ответственности дизайнера: чем их больше, тем выше цена. Немаловажным пунктом является опыт работы и реализованные объекты — наличие успешных проектов всегда сказывается на цене. У опытного и адекватного специалиста обычно очередь и уже своя клиентура. Торговаться считаю нелепым с таким специалистом: у него всегда хватает заказов, и ему дешевле отказать вам, чем пойти на убыток. У начинающих, студентов архитектурного и залетных меньше опыта и компетентности, соответственно, и цена ниже.

— Какие проблемы есть в строительной отрасли и как их решить?

— На рынке появились демпингующие, некомпетентные дизайнеры интерьеров, окончившие двухнедельные курсы. Цена за их работы в разы меньше, но и качество хромает на обе ноги. Профессия обесценена максимально, проекты уродливы, безвкусны и выполнены в несоответствии с нормами. Подпортилась и репутация профессионалов. Нас теперь нередко воспринимают как инфантилов.

За две недели невозможно освоить то, на что мы потратили 6 лет и еще 10 лет на наработку опыта в подмастерьях, так же, как и невозможно пробежать марафон в 100 километров , не имея за плечами опыта пробежки на такую дистанцию.

Хочется, чтобы соответствующие госорганы занялись аккредитацией дизайнеров интерьера и архитекторов. Нужна фильтрация качества предоставляемых услуг. Это, несомненно, улучшит архитектуру как внутри, так и снаружи.

Архитектурный бардак в Бишкеке и винегрет из фасадов, цыганское барокко в ресторанах и частном секторе объясняются отсутствием аккредитации дизайнеров в масштабах государства. Айдай Бакытбекова

В Великобритании, к примеру, невозможно вести коммерческую деятельность дизайнером интерьера, не имея многоступенчатой аккредитации, а именно наличие степени минимум бакалавра дизайнера архитектуры, трех лет работы в подмастерье аккредитованной студии, 20 реализованных объектов под руководством этой студии. При этом вы сдаете тест комиссии как заключительный аккорд в получении разрешения.